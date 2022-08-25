Боятся контрнаступления ВСУ: эксперт объяснил, для чего Путин собрал сотни единиц авиации у границы с Украиной

Россия стянула к границе Украины более 400 боевых самолетов и 360 вертолетов, чтобы быть готовой к возможному контрнаступлению ВСУ по всей линии фронта.

Эксперт Иван Ступак исключает сценарий, что Россия готовится нанести сиюминутный ракетный удар по Украине.

Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

"Это не будет одноразовой атакой, как испанской Армады. Так они могут сами себя перестрелять, не понимая, где свои, а где — чужие. Может произойти все, что угодно, в том числе и столкновение самолетов в воздухе", — сказал Ступак.

Он пояснил, что Россия не сможет совершить атаку с воздуха без проведения десантников, которых уничтожили в марте под Киевом.

"Доминирование в воздухе – это одно дело, но ни одна война не выигрывалась исключительно доминированием в воздухе, потому что нужна еще наземная операция. Но десантных войск в России почти не существует и нет такой категории. Их преимущественно уничтожили в Гостомеле, Василькове и других регионах Украины ", – заметил экс-сотрудник СБУ.

Напомним, как ранее сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, Россия держит на границах Украины более 400 боевых самолетов и 360 вертолетов. Из них — 150 вертолетов являются ударными, такими как Ка-52.

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