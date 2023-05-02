Боятся контрнаступления ВСУ: на одном из восточных направлений оккупанты готовятся к обороне — командир роты

Враг продолжает работать ударно-штурмовыми группами на Сватовском направлении в надежде улучшить свое положение перед контрнаступлением.

Ожидая контрнаступления украинской армии, россияне переходят к обороне на Сватовском направлении.

Об этом рассказал командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко в эфире телеканала "Эспрессо".

"Ситуация немного изменилась. Если говорить о Сватовском направлении, то противник по большей части линии фронта переходит в оборону. Россияне в ожидании нашего контрнаступления. Однако они не оставляют надежды улучшить свои позиции и положения. Именно поэтому враг продолжает работать ударно-штурмовыми группами на Сватовском". Такая же ситуация и возле города Кременная", — рассказал он.

Командир роты добавил, что на Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои. Враг бросает все силы, чтобы захватить Бахмут до 9 мая, как этого хочет Кремль.

Бои за Бахмут

В командовании Сухопутных войск сообщили, что в Бахмуте Вооруженные Силы Украины контратаковали на некоторых участках и выбили россиян с некоторых позиций. Несмотря на значительные потери, в бой постоянно бросаются новые штурмовые группы "Вагнера", бойцов других частных компаний, десантников.

По данным Белого дома, за последние пять месяцев боевых действий в Украине российская армия потеряла 100 тысяч человек: 20 тысяч убиты, 80 тысяч – ранены. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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