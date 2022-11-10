Боится контрнаступления ВСУ: путинская армия быстро наращивает фортификационные сооружения на Запорожском направлении

Российская армия наращивает фортификационное оборудование позиций на временно занятой территории Запорожской области, чтобы приостановить украинское контрнаступление.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 10 ноября.

"В целях недопущения продвижения подразделений Сил обороны оккупационные войска наращивают фортификационное оборудование позиций на временно занятой территории Запорожской области. Для ускорения темпов выполнения инженерных работ оккупанты пытаются привлечь гражданское местное население", — говорится в сообщении.

Стремительное контрнаступление Сил обороны на юге

Украинская армия стремительно продвигается вперед на юге, освобождая оккупированные врагом населенные пункты. Официальной информации от Генштаба пока нет, однако в сети появляются видео с украинскими военными, сообщающими об освобожденных территориях.

По данным Херсонской ОВА, ВСУ во время контрнаступления освободили 12 населенных пунктов на границе Херсонской и Николаевской областей. Пока идет операция по освобождению юга, названия населенных пунктов не раскрываются.

Также ВСУ освободили от оккупантов Киселевку Николаевской области. Там расположен водопровод, который снабжает водой областной центр, поэтому скоро в Николаеве появится вода.

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