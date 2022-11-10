Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Боится контрнаступления ВСУ: путинская армия быстро наращивает фортификационные сооружения на Запорожском направлении

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
651
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Боится контрнаступления ВСУ: путинская армия быстро наращивает фортификационные сооружения на Запорожском направлении

Фото: Associated Press

Для ускорения темпов выполнения инженерных работ оккупанты пытаются привлечь гражданских.

Российская армия наращивает фортификационное оборудование позиций на временно занятой территории Запорожской области, чтобы приостановить украинское контрнаступление.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 10 ноября.

"В целях недопущения продвижения подразделений Сил обороны оккупационные войска наращивают фортификационное оборудование позиций на временно занятой территории Запорожской области. Для ускорения темпов выполнения инженерных работ оккупанты пытаются привлечь гражданское местное население", — говорится в сообщении.

Стремительное контрнаступление Сил обороны на юге

Украинская армия стремительно продвигается вперед на юге, освобождая оккупированные врагом населенные пункты. Официальной информации от Генштаба пока нет, однако в сети появляются видео с украинскими военными, сообщающими об освобожденных территориях.

По данным Херсонской ОВА, ВСУ во время контрнаступления освободили 12 населенных пунктов на границе Херсонской и Николаевской областей. Пока идет операция по освобождению юга, названия населенных пунктов не раскрываются.

Также ВСУ освободили от оккупантов Киселевку Николаевской области. Там расположен водопровод, который снабжает водой областной центр, поэтому скоро в Николаеве появится вода.

Россияне держали под дулом автомата – история медика добровольческого батальона Сергея Чорнобрывца

Россияне держали под дулом автомата – история медика добровольческого батальона Сергея Чорнобрывца

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
651
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация