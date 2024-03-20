Боятся партизан: на оккупированной части Херсонщины военные РФ носят гражданскую одежду — фото

Россияне переодеваются в гражданскую одежду, чтобы не "светиться" перед партизанами.

Во временно оккупированном Геническе в Херсонской области военные армии РФ пытаются ходить по городу без шевронов, а некоторые специально переодеваются в гражданскую одежду, чтобы их не могли идентифицировать партизаны.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

"Все эти действия обусловлены ростом партизанского движения в городе. Таким образом, они пытаются максимально себя защитить от нас. Но мы знаем о них все и продолжаем их ликвидацию", — отметили в "Атеш".

В Херсонской области военные РФ носят гражданскую одежду, чтобы не "светиться" перед партизанами / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

В Херсонской области военные РФ носят гражданскую одежду, чтобы не "светиться" перед партизанами / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

В Херсонской области военные РФ носят гражданскую одежду, чтобы не "светиться" перед партизанами / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Напомним, партизаны получили секретные документы о производстве ракет X-32 в РФ — "всплыли" интересные данные.

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