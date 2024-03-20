Боятся партизан: на оккупированной части Херсонщины военные РФ носят гражданскую одежду — фото

Россияне переодеваются в гражданскую одежду, чтобы не "светиться" перед партизанами.
Во временно оккупированном Геническе в Херсонской области военные армии РФ пытаются ходить по городу без шевронов, а некоторые специально переодеваются в гражданскую одежду, чтобы их не могли идентифицировать партизаны.
Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".
"Все эти действия обусловлены ростом партизанского движения в городе. Таким образом, они пытаются максимально себя защитить от нас. Но мы знаем о них все и продолжаем их ликвидацию", — отметили в "Атеш".
Напомним, партизаны получили секретные документы о производстве ракет X-32 в РФ — "всплыли" интересные данные.
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