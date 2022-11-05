Боятся прорыва: Россия готовит условия для контролируемого отхода в Херсонской области

Аналитики из Института войны считают, что российским войскам, вероятно, придется отойти с боями, чтобы не дать украинским силам преследовать их на левом (восточном) берегу.

Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики предполагают, что таким образом оккупанты пытаются избежать прорыва с правого (западного) берега Днепра.

"Российским войскам, вероятно, придется уйти с боями, чтобы не дать украинским силам преследовать их на левом (восточном) берегу", — отметили эксперты.

Они также подчеркнули, что Оперативное командование "Юг" исправило информацию от 3 ноября о разрушениях гражданских катеров и пристаней на Днепре.

"Исправлена ​​история информирует о том, что захватчики готовят оборонные позиции на левом берегу. Это свидетельствует о том, что они устраняют возможности, чтобы ВСУ могли преследовать их через реку во время или после ухода", — добавили в Институте изучения войны.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин столкнется с ростом давления со стороны российских националистических сил в связи с ожидаемым выводом оккупационных войск из ключевого города Херсона. Высокопоставленные чиновники считают, что военное руководство РФ готовит вывод войск из южного города, и это вызовет острую критику со стороны так называемых патриотов, в частности в адрес Путина.

Контрнаступление в Херсонской области

Военнослужащие ВСУ шаг за шагом освобождают Херсонщину. Наши защитники деоккупировали более 90 населенных пунктов в Херсонской области. Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, почему продвижение ВСУ в Херсонской области происходит не так быстро, как надеялись многие украинцы.

В то же время президент Владимир Зеленский объяснил, что российские войска, несмотря на заявления командования РФ, не покидают Херсон, все наиболее боеспособные оккупационные подразделения остаются на месте.

30 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ отводит артиллерию из правобережной части Херсона и заставляет украинцев выезжать из городов.

Взрывы на стадионе и запугивание местных: текущая ситуация в оккупированном Херсоне

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