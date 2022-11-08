Боятся прорыва ВСУ: в разведке Британии выяснили, как РФ готовится обороняться на оккупированных территориях

Россия прилагает значительные усилия, чтобы подготовить оборону во временно оккупированных ими районах, чтобы помешать быстрому продвижению украинских сил в случае прорыва.

Об этом 8 ноября сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как напоминают эксперты, Россия приступила к строительству оборонительных сооружений вокруг временно захваченного украинского Мариуполя. Для этого на двух заводах российские оккупанты незаконно изготавливают бетонные пирамидальные противотанковые сооружения, известные как "зубы дракона".

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"Зубы дракона", вероятно, установлены между Мариуполем и деревней Никольское; и от северного Мариуполя к с. Старый Крым. Мариуполь является частью русского "сухопутного моста" из России в Крым, ключевой логистической линии связи. "Зубы дракона" дополнительно отправили для подготовки оборонительных укреплений в оккупированных Запорожье и Херсоне", – говорится в сообщении.

Таким образом, объясняется, что Россия укрепляет свои линии во всех районах временной оккупации. Так, 19 октября 2022 года руководитель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о строительстве укрепленной "линии Вагнера" – так называемой обороны в Луганской области.

"Эта деятельность свидетельствует о том, что Россия прилагает значительные усилия, чтобы подготовить глубокую оборону по текущей линии фронта, чтобы, вероятно, предотвратить любое быстрое продвижение Украины в случае прорыва", — добавляют в Минобороны Британии.

Ситуация на оккупированных территориях

Напомним, в конце октября Министерство обороны Британии заявило, что последние действия российских оккупационных войск в Херсонской области могут свидетельствовать об их подготовке к быстрому побегу. Свидетельством тому может быть то, что назначенный Россией гауляйтер Владимир Сальдо сообщил, что из Херсона "выехали" более 70 тысяч человек.

В начале ноября советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко сообщил, что россияне активно используют город как логистический путь в Крым.

Кроме того, по данным Андрущенко, российские оккупанты начали незаконную паспортизацию населения во временно захваченном Мариуполе. В первую очередь паспорта будут выдаваться тем, кто работает на бюджетные учреждения.

В свою очередь глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российская армия пытается вернуть под свой контроль Белогоровку, которая выступает для оккупантов своеобразным плацдармом. Впрочем, убежден Гайдай, под давлением ВСУ россияне будут покидать регион.

По данным спикера Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергея Череватого, по состоянию на 8 ноября эпицентром войны является восточный фронт, особенно Донецкая область.

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