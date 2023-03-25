"Боятся сезона бавовны": Россия усилит охрану Крымского моста

Министр транспорта России Виталий Савельев доложил Путину, что охрану Крымского моста усилят перед летним сезоном.

Об этом пишут прокремлевские СМИ.

По словам Савельева, ситуация на Крымском мосту "нормализовалась". Оккупанты осматривают абсолютно все заезжающие на мост машины. Также работают восемь паромов, два из которых перевозят опасный груз.

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Министр транспорта страны-террориста также сказал, что в летний сезон охрану на мосту усилят. Мол, ожидается сезон отпусков, поэтому движение в Крым усилится. Хотя, скорее всего, россияне боятся летней "бавовны", поскольку ожидается контрнаступление ВСУ, поэтому взрывов в Крыму не избежать. А Крымский мост – всегда будет целью номер один для украинских защитников.

Кроме того, Савельев доложил Путину о планах увеличить количество поездов в Крым до 3 миллионов пассажиров.

"Интересно, действительно ли в Кремле надеются на туристический сезон в Крыму, или просто пытаются обеспечить выезд россиянам с временно оккупированного полуострова и подать это под красивым соусом. Ведь в прошлый сезон "хлопка" поездов для тех, кто хотел бежать в Россию, не хватало и на выезд через мост были безумные очереди", - отмечает "24 Канал".

Напомним, в Силах обороны заявили, что ВСУ продолжат наносить удары по военным объектам россиян во временно оккупированном Крыму.

Как охраняли Крымский мост?

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