"Боятся сопротивления, как огня": в Мелитополе оккупанты ищут "террористов" среди гражданских

Российские оккупанты в Мелитополе ищут "террористов" среди гражданских лиц. Захватчики боятся партизан, "как огня".

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты, как огня, боятся сопротивления на ВОТ, поэтому все больше "пробивают дно", ища террористов и партизан среди гражданских жителей", - написал он в своем телеграме.

По словам Федорова, только в мае россияне забрали и до сих пор удерживают по меньшей мере десять мирных жителей Мелитополя, среди которых и ветеран журналистики Ирина Левченко вместе с мужем Александром.

"Похищение гражданских, их содержание незаконными силовыми структурами, пытки, чтобы заставить признаться в несуществующих преступлениях, депортация - за эти преступления россия должна отвечать перед международным сообществом. Все гражданские заложники должны быть освобождены без условий, как того требуют Женевские конвенции и международное право!" – подчеркнул мэр Мелитополя.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе захватчики проведут судилище над девушкой, которая демонстративно сорвала флаг России в одном из кафе города.

Читайте также: