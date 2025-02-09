Боятся своих же: ГУР перехватило разговор селянина из Брянской области

Россиянин рассказывает знакомому, что в их окраине бродит российский солдат-дезертир.
Главное управление разведки опубликовало очередной перехват разговора гражданских россиян из Брянской области. В разговоре российский селяни призывает другого быть бдительным, ибо по местности бродят беглые солдаты из армии РФ.
"На улице не гуляешь? А чего ты не гуляешь? Там какой-то сбежал военнослужащий. Смотри! А то забежит. Х*ен его знает. Убежал. Ничего не написано", – предупредил россиянин.
В ГУР отметили, что перехваченный разговор еще раз иллюстрирует страх российского населения перед своей же армией.
Ранее в ГУР сообщили, что российские командиры выдают солдатам инструкции по совершению самоубийства.
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