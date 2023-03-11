Боятся украинского контрнаступления: коллаборанты массово бегут из Донбасса в РФ

Предатели Украины понимают, что скоро на Донбассе будет очень жарко, поэтому решили массово бежать в Россию. По состоянию на 11 марта в направлении РФ фиксируются огромные очереди.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время телемарафона.

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"На сегодняшний день имеем информацию об огромных очередях на выезд из Донецкой и Луганской областей населения в сторону РФ. Те коллаборанты, которые там помогали оккупантам, сейчас стоят в очередях, чтобы покинуть территорию этих областей", — рассказал Данилов.

Напомним, советник главы Офис президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина может начать контрнаступление в течение следующих двух месяцев, еще нет достаточного количества оружия. В частности, украинская армия нуждается в поставках тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский объяснил, что Бахмут нужно держать до последнего, потому что "весеннее контрнаступление не за горами".

Зеленский за 11 марта: Есть новый шаг, связанный с Россией

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