Боятся ВСУ: аналитики ISW объяснили, зачем россияне распространяют фейки о "вторжении Украины в Приднестровье"

Российские власти усиливают продвижение информационных операций под не своим флагом, чтобы отвлечь внимание от отсутствия достижений на поле боя и замедлить оказание западных танков и другой помощи накануне ожидаемых украинских контрнаступлений.

Во вторник, 28 февраля, Минобороны России обвинило "США и их пособников" якобы в планировании провокации в Украине с использованием ядохимикатов. Перед тем россияне подготовили почву и заявляли, мол, украинские чиновники "планируют атаки под российскими флагами на радиационно опасные объекты в Украине, чтобы обвинить российские войска в ударах по таким объектам".

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

"Очевидный рост количества ложных предупреждений о биохимической и ядерной угрозе сопровождает скоординированную российскую информационную операцию с использованием фальшивого флага, обвиняющего Украину в подготовке к вторжению в оккупированное Россией Приднестровье", — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин также снова ввел ядерную риторику в российское информационное пространство во время своего обращения к Федеральному собрании России 21 февраля, когда он объявил о намерении России приостановить участие в Договоре СНВ.

Аналитики говорят, что недавнее возрождение нескольких стандартных российских информационных операций в виде предупреждений о фальшивом флаге и заезженных ядерных угроз свидетельствует о том, что российские официальные лица все больше пытаются смягчить информационное влияние длительного отсутствия успехов России на поле боя, а также замедлить предоставление танков и другой техники перед ожидаемым украинским контрнаступлением.

Российские угрозы, говорят в ISW, становятся громче именно тогда, когда реалии на поле боя не соответствуют ожиданиям российских властей, особенно когда российским войскам не удается занять значительные позиции в наступательных операциях в Украине.

"Министерство обороны России и российские чиновники, вероятно, усилят свое участие в таких информационных операциях по мере того, как российское наступление в Луганской области будет приближаться к кульминации, а возможности для украинских контрнаступлений будут расти", — добавили аналитики.

Напомним, в ISW также убеждены, что российские заявления о ядерных угрозах и ядерной доктрине являются частью информационной операции, направленной на неохоту Украины и Запада. Однако они не демонстрируют каких-либо существенных намерений России применить ядерное оружие.

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