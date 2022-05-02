Боятся ВСУ и массово отказываются идти в новое наступление на Харьковщине: СБУ перехватила разговор оккупанта

Боятся ВСУ и массово отказываются идти в новое наступление на Харьковщине: СБУ перехватила разговор оккупанта

Военное руководство РФ угрожает расстрелом своим солдатам за отказ воевать.

Уже больше двух месяцев украинская армия успешно уничтожает технику и личный состав армии РФ.

Оккупанты уже настолько напуганы ВСУ, что массово отказываются воевать против них.

Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупанта, который находится под Изюмом в Харьковской области, где тот жалуется другу, что не хочет продолжать воевать в Украине.

"Мы, короче… отказались от этой ху*ни, понял? И нас здесь держат вообще жестко, почти до расстрела. Мы хотим уехать, а нас не отправляют. Он говорит: нам сказали вас расстрелять", – говорит оккупант.

Российский солдат также отмечает, что их отправляют прямо на передовую боевых действий.

"И нас на мясо… А там сидит чисто артиллерия… а под артиллерию лезть – это вообще пи**ец", – жалуется солдат.

Напомним, в России скрывают потери в Украине, потому тела погибших вывозят, когда становится темно.

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