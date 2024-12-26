Бойцам КНДР не хватает питьевой воды, они продолжают нести потери: детали от ГУР

Силы обороны Украины поразили минометный расчет и один из ключевых узлов связи северокорейских сил.

Северокорейские военные продолжают нести потери на фронте в Курской области России. Несмотря на ранения, российские офицеры приказывают этим бойцам продолжать удерживать позиции.

Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины.

Россия продолжает использовать войска КНДР в боевых действиях против Украины. Поддержку и сопровождение штурмовых групп северокорейских войск на Курщине осуществляют российские подразделения дронов.

Также читайте ССО опубликовали заметки уничтоженного спецназовца КНДР (фото)

Так, утром 20 декабря северокорейские штурмовики на одном из участков понесли санитарные потери – не менее пяти раненых бойцов. Однако российские офицеры приказали им продолжать удержание позиции. Также был поражен минометный расчет подразделения армии КНДР.

"На передовых рубежах северокорейским подразделениям не хватает питьевой воды – из-за активных боевых действий логистика усложнена", – отметили в разведке.

Потери КНДР за последние дни

20 декабря украинские войска нанесли огневое поражение по скоплению врага в районе Новоивановки на Курщине. Бойцы из КНДР понесли значительные потери убитыми и ранеными.

21 декабря россияне продолжили укомплектовывать северокорейские подразделения боеприпасами и продовольствием, чтобы заместить потери на позициях и продолжить штурмовые действия.

22 декабря Силы обороны Украины нанесли успешный удар, вероятно, по одному из ключевых узлов связи северокорейской армии. Было зафиксировано резкое понижение радиообмена между бойцами КНДР.

24 декабря северокорейские подразделения в районе Дарьино — Новоивановка на Курщине вели огонь из миномета/АГС с корректировкой с помощью БпЛА. Вражеские расчеты меняют позиции и находятся в километре от линии боевого столкновения

Также войска КНДР развернули по меньшей мере пять дополнительных наблюдательных постов с условными названиями "Граница 1-5", чтобы увеличить эффективность разведки.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине превышает уже 3 000.

Читайте также: