Бойцам КНДР не поздоровится: Пентагон прогнозирует еще больше потерь на фронте

США считают, что в настоящее время речь может идти о "нескольких сотнях" погибших или раненых северокорейских военных.

В Пентагоне прогнозируют увеличение потерь среди военных из КНДР, продолжающих участвовать в боях на территории Курской области.

Об этом представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил на брифинге, сообщает "Европейская правда".

Райдер прокомментировал данные южнокорейской разведки о ликвидации в боях на Курщине не менее 100 северокорейских бойцов. По словам генерал-майора, США считают, что пока речь может идти о "нескольких сотнях" погибших или раненых.

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"Мы продолжаем наблюдать и оценивать на этом этапе, что несколько сотен сил КНДР было потерь, которые варьируются от убитых в бою до раненых", – сказал представитель Пентагона.

Он также отметил, что, учитывая продолжение участия северокорейских бойцов вместе с российскими военными в боях против Украины, можно ожидать роста потерь со стороны сил КНДР.

Напомним, по данным Forbes, силы КНДР могли потерять 4% своего количества на территории Курской области. И речь идет только об одном бое.

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