Бойцам ВСУ нужно несколько месяцев, чтобы освоить ЗРК Patriot

Учеба украинских военных для использования систем Patriot займет время.

Для обучения украинских военных пользоваться зенитными ракетными комплексами Patriot уйдет несколько месяцев.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны.

Собеседник CNN отмечает, что системы Patriot будут критически важны для защиты Украины от крылатых и баллистических ракет, а также самолетов и позволят поражать цели на большом расстоянии.

"ЗРК Patriot — это не "серебряный шар", а лишь один из элементов противовоздушной обороны, обеспечиваемый США и другими союзниками", - заявил собеседник издания.

"Наша цель – помочь Украине укрепить эшелонированную противовоздушную оборону. Patriot дополнит ряд средств средней и малой дальности, которые мы и союзники передали (Украине-ред.) в предыдущих пакетах помощи", — отметил представитель Пентагона.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины на 2 миллиарда долларов. Туда войдут комплексы Patriot.

Также Байден заявил, что полсотни стран обязались передать в Украину более 200 танков и другую бронетехнику.

Отметим, что Байден заявил, что американский народ будет стоять рядом с украинцами до победы в войне.

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