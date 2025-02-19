Бойцы 118 ОМБр просят украинцев о помощи: воины собирают на автомобиль

Пикап необходим, чтобы ежедневно выполнять боевые задания.
Военные 118 отдельной механизированной бригады ВСУ, защищающие Украину на Запорожском направлении, просят помощи в сборе средств на пикап для боевых задач.
Бойцы записали видеообращение, где попросили присоединиться и помочь собрать необходимые 350 тысяч гривен для приобретения пикапа, ежедневно будет выполнять задачи и поможет сохранить жизнь военных.
"Мы бойцы 118-й отдельной механизированной бригады, которые уничтожают врага на запорожском направлении. Просим вас, небезразличные украинцы, присоединиться к нашему совместному сбору на приобретение автомобиля, который будет выполнять боевые задачи. Каждая гривна доната — это общий вклад в нашу общую лепту".
Цель: 350 000 гривен
Как присоединиться?
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