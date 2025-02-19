Военные 118 отдельной механизированной бригады ВСУ, защищающие Украину на Запорожском направлении, просят помощи в сборе средств на пикап для боевых задач.

Бойцы записали видеообращение, где попросили присоединиться и помочь собрать необходимые 350 тысяч гривен для приобретения пикапа, ежедневно будет выполнять задачи и поможет сохранить жизнь военных.

"Мы бойцы 118-й отдельной механизированной бригады, которые уничтожают врага на запорожском направлении. Просим вас, небезразличные украинцы, присоединиться к нашему совместному сбору на приобретение автомобиля, который будет выполнять боевые задачи. Каждая гривна доната — это общий вклад в нашу общую лепту".

Бойцы 118 ОМБр просят украинцев о помощи: воины собирают на автомобиль

Цель: 350 000 гривен

Как присоединиться?

Ссылка на банке:

https://send.monobank.ua/jar/6rV3pCSmBK