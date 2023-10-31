Бойцы 3-й ОШБр высказались о женщинах на войне – Сеть вспыхнула возмущением (подробности, видео)

В Сети разразился скандал из-за высказывания военных 3-й отдельной штурмовой бригады о женщинах на войне.

Так, во время программы "Движ", которая выходит на Youtube-канале бригады, девушка из зала спросила у военных: Как женщины могли бы помогать на фронте?

Боец 3-й ОШБр Витя Розовый лаконично ответил: "Я промолчу". Однако гости и другие военные бригады поднялись смехом после такого ответа.

На запись программы, в частности, обратили внимание ресурс "Гендер в деталях" и женский журнал "Wonderzine Украина".

Боец с позывным "Истоком" после слов Виктора объяснил, что женщины нужны на делопроизводственных функциях, административных функциях, "заниматься складами".

"Есть военные профессии на которых могут работать девушки. Но вот у меня есть просьба к девушкам, очень большая, когда вы идете (в ВСУ – ред.) не надо себе сразу придумывать, что вы снайпер, марксман или еще что-то… Это профессии ( к которым — ред.) приходят через продолжительный труд", — сказал "Исток".

После этого у военных спросили, кого больше среди боевых медиков, девушек или парней. На это ответил боец с позывным "Гном", сказав, что мужчин больше, а "девушкам тяжело быть боевыми медиками, и на поле боя он их не особо видит".

После этого к ребятам-военным обратилась боевая медик 72-й бригады, отметившая, что девушек в армии много.

"Никто ни в коем случае не хочет никак унизить. Есть воюющие девушки. Я считаю надо похлопать девушкам, которые воюют за Украину", — ответил на ее замечание "Исток".

"А еще похлопать детям, которые воюют и похлопать воюющим псам", — добавил Виктор Розовый.

Реакция Сети

В комментариях под видео на страницах в Instagram "Гендер в деталях" и "Wonderzine Украина" пользователи разделились на два лагеря. Некоторые осудили высказывания бойцов 3-й ОШБр, а некоторые, напротив, стали в поддержку военных и порекомендовали девушкам пойти в военкомат.

Комментарии из-за высказывания военных 3-й отдельной штурмовой бригады

Комментарии из-за высказывания военных 3-й отдельной штурмовой бригады

Комментарии из-за высказывания военных 3-й отдельной штурмовой бригады

Комментарии из-за высказывания военных 3-й отдельной штурмовой бригады

Отрицательные комментарии о 3-й ОШБр

Отрицательные комментарии о 3-й ОШБр

Отрицательные комментарии о 3-й ОШБр

Отрицательные комментарии о 3-й ОШБр

Отрицательные комментарии о 3-й ОШБр

Отрицательные комментарии о 3-й ОШБр

Отрицательные комментарии о 3-й ОШБр

Отрицательные комментарии о 3-й ОШБр

Отрицательные комментарии о 3-й ОШБр

Напомним, в Днепре патрульные задержали военного из-за "уставшего вида" и "евроблях": детали скандала.

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