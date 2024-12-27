Бойцы 3-й штурмовой пленили группу россиян, оказавшихся их поклонниками: подробности

Наши воины уничтожают врага и добросовестно защищают страну от окупантов.

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады на Харьковском направлении взяли в плен группу оккупантов, которые оказались подписчиками бригады в Telegram.

Об этом сообщила пресс-служба 3-й ОШБр.

"Встречайте, Чепух и компания — пленные оккупанты, наши подписчики!", — говорится в сообщении.

По сообщению бригады, несколько недель подряд враг штурмует их позиции, но второй механический батальон "разбирает на атомы" российский взвод за взводом.

"Из этой группы уничтожили шестерых, а четырем повезло больше, потому что они загремели. Но не в российскую тюрьму, как обычно, а в плен к нашим бойцам", – сказали в бригаде.

Как выяснилось, пленники являются подписчиками Третьей штурмовой бригады в Telegram.

Напомним, армия Российской Федерации пытается пересечь реку Волча, чтобы продвинуться в Купянск в Харьковской области.

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