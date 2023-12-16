Бойцы 92 ОШБр обнаружили на оставленных россиянами позициях китайские боеприпасы: фото

Военкор 1+1 Андрей Цаплиенко предполагает, что в теории боеприпасы могли попасть в Россию через Иран, но возможны и другие пути снабжения.

Журналист "1+1" Андрей Цаплиенко обнародовал фотографии, на которых видна упаковка боеприпасов китайского производства с российской позиции, которую только что отбили бойцы 92-й штурмовой бригады.

Соответствующие фото Цаплиенко выложил в Telegram.

"Надеюсь, специалисты разберутся в маркировке и происхождении этих боеприпасов. В теории они могли попасть в Россию через Иран, но возможны и другие пути снабжения", — отметил журналист.

Напомним, в конце ноября украинские военные на одной из брошенных позиций обнаружили минометные мины производства Китая. Речь идет о 60-мм достаточно легко идентифицируемых боеприпасах, как осколочно-фугасные M-83A.

Ранее исследователь тайваньского Института по исследованиям национальной обороны и безопасности Юрий Пойта рассказал, что Китай имеет достаточное количество собственных морских, сухопутных и воздушных коридоров, которые могут обеспечить как необходимые объемы, так и темпы поставок.

"Содержимое отправлений скрыто в контейнерах, что дает возможность Китаю утверждать, что они содержат невоенные товары двусторонней торговли. Очень вероятно, что поставки происходили напрямую из КНР, а не через третьи страны", — предполагает Пойта.

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