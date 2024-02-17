Бойцы "Азова" ликвидировали российского комбата в лесах под Кременной – видео

Радиоперехват оккупантов засвидетельствовали смерть российского командира.
В Луганской области 12-я бригада специального назначения "Азов" НГУ ликвидировала российского комбата в лесах под Кременной.
Видео было опубликовано в Telegram-канале "Азов".
Артиллерия 12-й бригады во взаимодействии с аэроразведкой нанесла удар по блиндажу врага.
Радиоперехват оккупантов засвидетельствовали смерть российского командира, тело которого пытаются эвакуировать в Кременную.
Напомним, оккупанты пытаются скрыть количество погибших в сбитых самолетах Су-34 и Су-35С.
Читайте также ведущие новости дня:
- Авдеевка пала, ВСУ вышли из города — что известно сейчас
- Мобилизация в Украине: власть рассматривает два варианта экономического бронирования
- Американского оружия может и не быть: почему дело не только в Трампе и как Администрация Байдена сама себя загнала в тупик