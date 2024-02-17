Бойцы "Азова" ликвидировали российского комбата в лесах под Кременной – видео

В Луганской области 12-я бригада специального назначения "Азов" НГУ ликвидировала российского комбата в лесах под Кременной.

Видео было опубликовано в Telegram-канале "Азов".

Артиллерия 12-й бригады во взаимодействии с аэроразведкой нанесла удар по блиндажу врага.

Радиоперехват оккупантов засвидетельствовали смерть российского командира, тело которого пытаются эвакуировать в Кременную.

Напомним, оккупанты пытаются скрыть количество погибших в сбитых самолетах Су-34 и Су-35С.

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