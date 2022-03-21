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Бойцы "Азова" под Мариуполем уничтожили вражеские танки и утопили катер

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Бойцы "Азова" под Мариуполем уничтожили вражеские танки и утопили катер

Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Борьба за украинский Мариуполь продолжается.

Бойцы полка "Азов" за минувшие сутки, 20 марта, завоевали новые трофеи российских оккупантов вблизи Мариуполя Донецкой области.

Об этом сообщают на странице полка в Telegram.

Отмечается, что защитники Мариуполя захватили РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокалиберный пулемет "Корд", РПО "Джмиль". пр. 03160 "Раптор".

"Защитники города всеми силами продолжают отбирать у врага возможность уничтожать жилые дома и убивать граждан", – говорится в сообщении.

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