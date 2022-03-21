Бойцы "Азова" под Мариуполем уничтожили вражеские танки и утопили катер

Борьба за украинский Мариуполь продолжается.
Бойцы полка "Азов" за минувшие сутки, 20 марта, завоевали новые трофеи российских оккупантов вблизи Мариуполя Донецкой области.
Об этом сообщают на странице полка в Telegram.
Отмечается, что защитники Мариуполя захватили РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокалиберный пулемет "Корд", РПО "Джмиль". пр. 03160 "Раптор".
"Защитники города всеми силами продолжают отбирать у врага возможность уничтожать жилые дома и убивать граждан", – говорится в сообщении.
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