Бойцы "Азова" под Мариуполем уничтожили вражеские танки и утопили катер

Бойцы "Азова" под Мариуполем уничтожили вражеские танки и утопили катер

Борьба за украинский Мариуполь продолжается.

Бойцы полка "Азов" за минувшие сутки, 20 марта, завоевали новые трофеи российских оккупантов вблизи Мариуполя Донецкой области.

Об этом сообщают на странице полка в Telegram.

Отмечается, что защитники Мариуполя захватили РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокалиберный пулемет "Корд", РПО "Джмиль". пр. 03160 "Раптор".

"Защитники города всеми силами продолжают отбирать у врага возможность уничтожать жилые дома и убивать граждан", – говорится в сообщении.

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