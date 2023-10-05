Бойцы "Азова" уничтожили два вражеских танка и другую технику: видео с фронта

Украинские воины совершили удачную атаку с помощью FPV-дронов.
Бойцы 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" уничтожили 2 вражеских танка и повредили еще один.
Видео удачной атаки с помощью FPV-дронов опубликовано в Telegram-канале бригады в четверг, 5 октября.
В результате метких ударов враг также потерял комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П", РЭБ, башню связи, бронированный автомобиль, несколько единиц техники, а также живую силу.
В сообщении бойцы не уточнили, на каком именно участке фронта российские оккупанты понесли столь значительные потери.
Напомним, ранее на Харьковщине украинские бойцы 3-й отдельной танковой Железной бригады нанесли точный удар по российской пушке "Гиацинт-Б" и разбили еще одну артиллерийскую позицию оккупантов.
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