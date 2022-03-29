Бойцы "Азова" уничтожили российские танки и БМП в районе Мариуполя

Один из танков был уничтожен коктейлями Молотова.
Бойцы полка "Азов" 29 марта уничтожили несколько единиц военной техники российских оккупантов в районе Мариуполя Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении полка в Сети.
"Бойцы полка "Азов" сегодня уничтожили 3 танка и 1 БМП врага. Один из танков был уничтожен коктейлями Молотова. Борьба продолжается. Мариуполь – это Украина!" – говорится в сообщении.
‼️«Азов» продолжает уничтожать врагов— АЗОВ (@Polk_Azov) 29 марта 2022
Бойцы полка «Азов» сегодня уничтожили 3 танка и 1 БМП врага. Один из танков был уничтожен коктейлями Молотова.
Борьба продолжается.
Мариуполь – это Украина! pic.twitter.com/H5EZF4iBdO
Напомним, 29 марта в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин пообещал выпустить из Мариуполя гражданских при условии, что защитники города сдадут его.
Добавим, что в Мариуполе после неудачного штурма пустого сгоревшего дома тяжелые ранения получил приближенный к председателю Чечни Рамзану Кадырову полевой командир и организатор убийства Бориса Немцова Руслан Геремеев.
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