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Бойцы "Азова" успешно отработали позиции российских военных, откуда враг вел минометный огонь

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Бойцы "Азова" успешно отработали позиции российских военных, откуда враг вел минометный огонь

Фото: АЗОВ — Мариуполь/Telegram

Защитники уничтожили КРАЗы и БК оккупантов.

Бойцы полка "Азов" продолжают защищать Мариуполь, Донецкая область. Защитники 9 апреля успешно отработали позиции российских военных, откуда они вели минометный огонь

Об этом говорится в сообщении полка в Сети.

Бойцам полка "Азов" удалось повредить КРАЗы и уничтожить БК оккупантов.

"Бойцы полка "Азов" эффективно отработали позиции российских оккупантов, откуда они вели минометный огонь. Повреждены, без возможности дальнейшей эксплуатации, КРАЗы противника и уничтожены БК оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, в Мариуполе захватчики продолжают зачищать улицы от тел погибших. В городе усиленно работают мобильные крематории российских оккупантов.

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