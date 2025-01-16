Бойцы "Азова" взяли в плен эскимоса: что он рассказал и как оказался на войне

Эскимос рассказывает, что мобилизация в России затронула все малочисленные народы РФ. Кремль не останавливало, что эскимосов всего в России насчитывается чуть больше тысячи.

На Торецком направлении бойцы 12-й бригады специального назначения Азов на Торецком направлении взяли в плен необычного оккупанта – представителя нацменьшинств РФ из народа эскимосов.

Об этом передает пресс-служба "Азова".

На опубликованном видео мужчина рассказал, что зовут его Василий, ему 41 год, родился в Магаданской области РФ. По национальности – эскимос.

"Пленный совершил экскурс в историю своих родственников, а также подробно рассказал о пренебрежительном отношении россиян к коренным народам", — говорится в сообщении.

"Эскимосы ушли от алеутов, а алеуты раньше жили в Гренландии. А потом из Гренландии дошли до Аляски, а потом до Чукотки", – такую версию истории своего народа рассказал мужчина.

Как воевал и попал в плен

Оккупант-эскимос рассказал, что начинал воевать против Украины в должности оператора-наводчика БМП. Однако впоследствии его перевели в пехотинцы.

"Но что, куда, как? Из меня что, пытаются сделать универсального солдата? И уже 7 октября меня отправили в Нью-Йорк (Донецкой области – Ред.). Там мы должны были держать позиции. Но из-за того, что трое (россиян) – Ред.) меня бросили, я потерялся. Они в СОЧ направились", – говорит Василий.

Оккупант добавляет, что остался ночевать в гараже. Он там простоял всю ночь "прижавшись к стене", потому что там были "Мавики" и дроны-камикадзе. Утверждает, что чудом остался жив в то время, когда остальные оккупанты погибли.

Эскимос жалуется, что на передовой его неоднократно бросали на произвол судьбы свои сослуживцы и младшие командиры.

Испугался "Азова"

Василий признался, что когда узнал, что его взял в плен "Азов" — "притих вообще и испугался".

"Думал, сейчас будут резать, что ли. На самом деле те ребята, которые меня захватили, оказали первую помощь, относились по-человечески. Не били, не трогали. Я удивился, что как к своему", – говорит эскимос.

Мужчина рассказывает, что после попадания в плен его вместе с украинцами хотели "добить" сами же россияне сбросами с дронов. Один из этих сбросов его ранил. Также по оккупанту работал российский миномет.

"По мне работали мои же", – удивляется Василий.

"Украинцы переживали за меня больше, чем я. Даже когда в пикап садились, прикрывали меня. Раньше пугалки рассказывали, что украинские военные пытают, режут, издеваются, я*ца отрезают, а тут я был удивлен. Относятся по-человечески, – добавил эскимос.

Что заставило эскимоса воевать против Украины

Василий размышляет, что "не имеет ничего против украинского народа", а только хотел освободить его от так называемых "фашизма" и "нацизма". На вопрос, кто такие же эти "фашисты", эскимос отвечает, что это люди, убивающие мирное население. В то же время он признает, что это именно российское командование приказывает убивать гражданских на линии фронта.

"Сейчас я уже не могу сказать (кто фашисты – Ред.)", – говорит Василий.

Он также рассказал о так называемых заградительных отрядах окупантов, которые должны были "прикрывать". Но в реальности "свои били по своим же".

На вопрос, что же заставили его из далекой Магаданской области приехать воевать против Украины, мужчина честно ответил, что на так называемой "СВО" один его племянник погиб, а второй – пропал без вести. Поэтому он хотел отомстить. Только почему-то не путинскому режиму, виновному в войне, а украинскому народу.

Уничтожение малых народов России

Василий рассказал, что из двух его племянников, мобилизованных на так называемое "СВО", один был чистокровный эскимос, второй – наполовину. Он рассказывает, что мобилизация в России затронула все малочисленные народы РФ. Кремль не останавливало, что эскимосов всего в России насчитывается чуть больше тысячи.

"Всех коснулась мобилизация, неважно, кто ты: эскимос, эвенк, юкагир, коряк (народы крайнего Севера – Ред.), или кто-то другой", – рассказал он.

Эскимос рассказывает, что в российской армии к нему, как и к другим представителям нацменьшинств, было негативное и пренебрежительное отношение.

Кто такие эскимосы

Эскимосы – группа коренных народов северного полушария, традиционно занимая территорию от восточного края Чукотки до Гренландии.

В России эскимосы – немногочисленная этническая группа (по данным переписи 2002 года – 1750 человек, по состоянию на данный момент – около 1400 человек), обитающая смешано или близко с чукчами в нескольких населенных пунктах восточного побережья Чукотки и на острове Врангеля. Эскимосы Чукотки носят название "юк" (человек), "юит" или "юпик" (настоящий мужчина).

Ранее сообщалось, что "азовцы" на Торецком направлении взяли в плен сразу 23 россиянина.

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