Бойцы "Азова" взяли в плен командира отделения мотострелкового полка РФ (видео)

Бригады НГУ "Азов" взяли в плен четырех российских военнослужащих, среди которых и командир отделения 228-го мотострелкового полка.

Об этом сообщается на официальном канале бригады специального назначения НГУ "Азов".

"Среди пленных: командир отделения 228-го мотострелкового полка, бойцы рядового состава, а также представители подразделения "Шторм-Z"", — сообщили в бригаде.

Один из пленных рассказал, что был мобилизован в октябре 2022 года. До этого работал трактористом.

Бойцы 1-го и 2-го батальонов 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" передали пленных россиян соответствующим службам. Так что обменный фонд пополнен.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ только одна россиянка приехала за военнопленным.

Ирина Кринина посетила Красноярск и рассказала, что не поддерживает войну, хочет остановить ее и донести гражданам РФ, что они живут во лжи. Однако ее муж несколько иного мнения.

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