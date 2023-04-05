Бойцы "Эдельвейса" сбили российский вертолет во время попытки налета (видео)

На помощь сбитому отправился еще один вражеский вертолет, однако он вынужден был убежать.
Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" сбили очередной российский вертолет во время его попытки авианалета на украинские позиции.
Об этом сообщили в пресс-службе бригады и добавили соответствующее видео.
Но отметили, что вражеский вертолет немедленно был сбит благодаря бдительности и профессионализму противовоздушных подразделений.
"Для эвакуации первого прибыл еще один смертник на вертолете, но также был поврежден. К сожалению, успел убежать, оставив своего "побратима". Слава "Эдельвейсам", – говорится в сообщении бригады.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ на 5 апреля, с начала полномасштабного вторжения России украинские бойцы уничтожили 306 самолетов врага и 291 вертолет.
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