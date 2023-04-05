Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Бойцы "Эдельвейса" сбили российский вертолет во время попытки налета (видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1891
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Бойцы "Эдельвейса" сбили российский вертолет во время попытки налета (видео)

Скриншот с видео

На помощь сбитому отправился еще один вражеский вертолет, однако он вынужден был убежать.

Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" сбили очередной российский вертолет во время его попытки авианалета на украинские позиции.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады и добавили соответствующее видео.

Но отметили, что вражеский вертолет немедленно был сбит благодаря бдительности и профессионализму противовоздушных подразделений.

"Для эвакуации первого прибыл еще один смертник на вертолете, но также был поврежден. К сожалению, успел убежать, оставив своего "побратима". Слава "Эдельвейсам", – говорится в сообщении бригады.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ на 5 апреля, с начала полномасштабного вторжения России украинские бойцы уничтожили 306 самолетов врага и 291 вертолет.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1891
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация