Бойцы группировки ”Схід” за сутки уничтожили до 130 российских оккупантов

Артиллерия ВСУ наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники врага.
Бойцы оперативно-тактической группировки "Схід" в сутки уничтожили до 130 российских оккупантов.
Об этом сообщается на Facebook-странице ОТУ ”Схід”.
Согласно сообщению, сегодня российские фашистские войска совершили три атаки.
Отмечается, что артиллерия ВСУ наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники.
"В результате чего был уничтожен склад с топливом и боеприпасами", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что потери врага составили:
- личного состава – до 130,
- танков – 3,
- БМП – 3,
- БТР – 4,
- ББМ – 1,
- АО – 13,
- БПЛА – 2.
Напомним, саперы-водолазы отыскали и уничтожили сверхмощную бомбу, которая не сработала при сбросе на черниговский мост.
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