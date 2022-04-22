Бойцы группировки ”Схід” за сутки уничтожили до 130 российских оккупантов

Бойцы группировки ”Схід” за сутки уничтожили до 130 российских оккупантов

Артиллерия ВСУ наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники врага.

Бойцы оперативно-тактической группировки "Схід" в сутки уничтожили до 130 российских оккупантов.

Об этом сообщается на Facebook-странице ОТУ ”Схід”.

Согласно сообщению, сегодня российские фашистские войска совершили три атаки.

Отмечается, что артиллерия ВСУ наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники.

"В результате чего был уничтожен склад с топливом и боеприпасами", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что потери врага составили:

личного состава – до 130,

танков – 3,

БМП – 3,

БТР – 4,

ББМ – 1,

АО – 13,

БПЛА – 2.

Напомним, саперы-водолазы отыскали и уничтожили сверхмощную бомбу, которая не сработала при сбросе на черниговский мост.

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