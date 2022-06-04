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Бойцы группировки ”Восток” за сутки уничтожили 60 оккупантов

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Бойцы группировки ”Восток” за сутки уничтожили 60 оккупантов

Фото: Министерство обороны Украины

Артиллерия ВСУ нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники российских фашистских войск, также были уничтожены два склада с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт.

Бойцы группировки ”Схід” за сутки уничтожили 60 российских захватчиков.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка ”Схід” в социальной сети Facebook.

В частности, украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки ”Схід”.

”Сегодня, 4 июня, наша артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники российских фашистских войск, также были уничтожены два состава с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт”, — отмечается в сообщении.

В связи с этим потери врага составляют:

  • личного состава – 60 захватчиков;
  • БТР – 1;
  • ББМ – 1;
  • минометов – 2;
  • АТТ – 26;
  • топливозаправщиков – 1;
  • БПЛА – 3.

Напомним, в течение 101-го дня полномасштабной войны оккупанты продолжали обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей. В частности, враг обстрелял из артиллерии село Каменская Слобода в Черниговской области, а также Стариково и Катериновку Сумской области.

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