Бойцы группировки ”Восток” за сутки уничтожили 60 оккупантов

Артиллерия ВСУ нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники российских фашистских войск, также были уничтожены два склада с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт.

Бойцы группировки ”Схід” за сутки уничтожили 60 российских захватчиков.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка ”Схід” в социальной сети Facebook.

В частности, украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки ”Схід”.

”Сегодня, 4 июня, наша артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники российских фашистских войск, также были уничтожены два состава с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт”, — отмечается в сообщении.

В связи с этим потери врага составляют:

личного состава – 60 захватчиков;

БТР – 1;

ББМ – 1;

минометов – 2;

АТТ – 26;

топливозаправщиков – 1;

БПЛА – 3.

Напомним, в течение 101-го дня полномасштабной войны оккупанты продолжали обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей. В частности, враг обстрелял из артиллерии село Каменская Слобода в Черниговской области, а также Стариково и Катериновку Сумской области.

Как американские гаубицы изменят ход войны – военный эксперт проанализировал преимущества для ВСУ

Читайте также: