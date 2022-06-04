Бойцы группировки ”Восток” за сутки уничтожили 60 оккупантов

Артиллерия ВСУ нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники российских фашистских войск, также были уничтожены два склада с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт.
Бойцы группировки ”Схід” за сутки уничтожили 60 российских захватчиков.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка ”Схід” в социальной сети Facebook.
В частности, украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки ”Схід”.
”Сегодня, 4 июня, наша артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники российских фашистских войск, также были уничтожены два состава с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт”, — отмечается в сообщении.
В связи с этим потери врага составляют:
- личного состава – 60 захватчиков;
- БТР – 1;
- ББМ – 1;
- минометов – 2;
- АТТ – 26;
- топливозаправщиков – 1;
- БПЛА – 3.
Напомним, в течение 101-го дня полномасштабной войны оккупанты продолжали обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей. В частности, враг обстрелял из артиллерии село Каменская Слобода в Черниговской области, а также Стариково и Катериновку Сумской области.
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