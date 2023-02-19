Бойцы "Гвардии наступления" совместно с ВСУ уничтожили наблюдательный пункт окупантов на Донбассе (видео)

Бойцы бригады Национальной Гвардии Украины "Червона калина" совместно с Вооруженными силами уничтожили вражеский наблюдательный пункт и тайник с боеприпасами на Донецком направлении.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Обнаружить врага помогли разведывательные действия нацгвардейцев. Координаты были переданы собратьям из других Сил обороны, которые точным попаданием артиллерии уничтожили врага", — говорится в сообщении.

Министерство внутренних дел Украины приступило к формированию штурмовых бригад "Гвардия наступления". Их частью могут стать только добровольцы. Основа новых бригад – офицеры и солдаты, имеющие большой боевой опыт.

В штурмовые бригады "Гвардии наступления" через сайт подали заявки 10,5 тысяч человек, через ЦНАП — 6,5 тысяч.

Напомним, по состоянию на 19 февраля ВСУ ликвидировали уже около 142 860 российских солдат. Горячие бои продолжаются на Донецком направлении, в районе Бахмута.

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