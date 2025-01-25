Бойцы КНДР воюют не так, как россияне: какая тактика врага на Курщине

Войска Северной Кореи в Курбской области действуют не так, как российская армия. В частности, бойцы КНДР проводят штурмовые действия большими группами от 50 человек, двигаясь по открытой местности.

Об этом рассказал старший офицер отдела коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Петр Гайдащук, сообщает "Эспрессо".

На Курщине тактика действий северокорейских бойцов отличается от тактики российской армии. В частности, войска КНДР не действуют малыми штурмовыми группами.

"Они проводят штурмовые действия большими группами — от 50 и более военных. Часто они наступательные действия проводят на открытой местности, где атакуют позиции ВСУ в полный рост. Северокорейские военные также не учитывают дроны ВСУ во время атак и пытаются их сбить стрелковым оружием. Двигаются быстро и пытаются как можно скорее сблизиться с позициями ВСУ", – рассказал украинский офицер.

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По его словам, вместе с атаками крупными штурмовыми группами северокорейские солдаты также действуют группами из нескольких военных, стараясь как можно быстрее добраться до позиций Сил обороны Украины.

Гайдащук также перессказал слова российских военнопленных, которые рассказывают, что они с бойцами КНДР вместе готовились к боевым действиям на одних полигонах. Пленные рассказали, что у северокорейских военных достаточно времени для подготовки, они лучше экипированы, у них российское вооружение и даже лучшее питание.

Представитель 80-й ОДШБр назвал главную задачу северокорейских бойцов:

"Главной задачей для них является именно штурм позиций ВСУ, и только в случае успеха россияне уже следуют для закрепления на позициях и оборонных действий".

Украинские защитники предполагают, что бойцы КНДР отрабатывают собственную тактику на поле боя.

"Поскольку в начале их привлечения к штурмовым действиям украинские подразделения наблюдали за постоянными атаками с большим количеством личного состава. Сейчас же штурмовые действия северокорейских военных приобрели комбинированный характер. В частности, они могут атаковать, как большими группами, так и малыми. Они действительно испытывают разные тактики, учатся и пытаются этот опыт переносить снова на поле боя", – рассказал Гайдащук.

Кстати, в Южной Корее сообщили о вероятности того, что Северная Корея планирует в скором времени отправить дополнительный военный контингент в Россию для участия в войне против Украины.

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