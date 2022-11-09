Бойцы морской пехоты показали уникальные кадры зачистки важного участка трассы на Донецком направлении

В результате штурма уничтожили десятки россиян, несколько единиц танков и захватили вражеские БМП.

Уникальные кадры штурма позиций российских войск ТСН показали штурмовики 503 батальона Морпехов. На днях эти ребята значительно подвинули русские войска в глубь оккупированной территории.

В итоге этого сражения с десяток уничтоженных россиян и захвачена русская броня. Вражеские "Z" зарисованы украинским трезубцем, а спереди послание для "русского" корабля.

"БМП-3 исправна, мы ее привели в порядок, зарядили и, так сказать, мы благодарим оккупантов за такой "подгон" и что мы можем теперь ею же вас и бить", — показывает очередной лендлиз от оккупантов 24-летний боец Валентин.

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Оснащена сто и тридцатимиллиметровыми пушками и пулеметом 7,62 с полным боекомплектом – бронированная машина пехоты уже прошла боевое крещение на украинской стороне. "Она спасала жизнь нашим собратьям, поэтому отдаю должное кац**м за хорошую броню для противотанковых мин", — говорят бойцы.

Изо дня в день эти ребята не дают прорвать оборону на Донецком направлении и систематически уничтожают российские войска, отбирая у них тяжелую технику. Времени на сон и отдых, говорят бойцы-штурмовики, будет достаточно после победы.

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