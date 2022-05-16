Бойцы на "Азовстали" теряют надежду, а их родные в Турции умоляют о "чуде" от Эрдогана

Бойцы на "Азовстали" теряют надежду, а их родные в Турции умоляют о "чуде" от Эрдогана

Последний шанс на спасение: матери и жены военных из "Азовстали" приехали в Стамбул, чтобы просить президента Турции Реджепа Эрдогана помочь эвакуировать защитников Мариуполя.

Внимание всего мира к критической ситуации, в которой находятся защитники, привлекли и победители Евровидения — участники украинской группы "Калуш" во время своего выступления в эти выходные и певица Руслана, которая привезла первую победу Украине в 2004 году, говорится в ТСН.

Украинцы пытаются сделать почти невозможное в драме "Азовстали": спасти тех украинских военных, которые все еще держатся на полуразрушенном заводе, который россияне ежедневно бомбят из всего, что есть. Их родные собрали пресс-конференцию в Стамбуле и рассказали, как под непрерывными обстрелами 81-е сутки украинцы обороняются. Как легкораненым бойцам ампутируют руки и ноги, потому что нет антибиотиков, как и медикаментов вообще.

«Им вживую отрезают раненые руки и ноги, которые можно было бы спасти, будь медицинская помощь... Им режут это по-живому без всякой анестезии. Против них используют такое вооружение, которое нельзя даже на войне — фосфорные бомбы, кассетные бомбы, химорудие. На них сбрасывают бомбы по 500 кг, это противобункерные бомбы. Их там засыпает, поэтому люди там погибают под завалами», — рассказывает мама одного из бойцов.

Украинок в Турции сопровождает певица Руслана, которая привезла в Украину первую победу на Евровидении, еще в 2004 году. Сейчас она использует свою известность, чтобы помочь защитникам "Азовстали". План, который разработали украинки – призвать президента Турции приобщить к давлению на Россию лидера Китая. Реджеп Эрдоган уже пытался договориться с Москвой о том, чтобы вытащить военных из Мариуполя на территорию Турции, однако Путин не согласился.

«Сегодня наш дедлайн! Сегодня – последний момент, когда мы надеемся, что спасем Мариуполь. Мы приехали просить президента Эрдогана совершить еще один акт миротворчества, человечности и спасти Мариуполь. Мы считаем, что есть еще один шанс. Только президент Эрдоган может объединить силы приобщить, например, Китай и это будет однозначно победой. Найдите, пожалуйста, возможность сделать экстракшн и эвакуацию»,- умоляют украинки.

Жена одного из бойцов "Азова" Наталья Зарицкая накануне показала свою переписку с мужем, где он прощается с ней и пишет слова, в которых слышно отчаяние: «Пусть дадут нам приказ застрелиться. Что они тянут? Так не может дальше продолжаться". Сегодня она вместе с другими женами военных в Стамбуле говорит, это обращение к Турции и Китаю — их последняя надежда.

«Мы умоляем о помощи. Они без ног, без рук, обессилены, без помощи и медикаментов. Их нужно спасать уже вчера. Уважаемый господин Эрдоган, объединитесь с Си Цзинь Пинем и самим Господом Богом и спасите «Азовсталь», – говорит Наталья.

«Молю, прошу: помогите спасти их! Вы – наш последний шанс на спасение. Вырваться из этого ада без вас невозможно», — добавляет супруга пограничника Ольга Керод.

Хотя они и заблокированы, пусть в аду, и надежды на спасение почти нет, но бойцы продолжают обороняться и удивлять весь мир своей устойчивостью. Под звуки взрывов на «Азовстали» защитник Дмитрий Козацкий спел «Стефанию» – песню, с которой украинская группа победила на Евровидении.

Дмитрий Казацкий также обнародовал невероятное фото – он в луче света на заводе «Азовсталь». Луч солнца, которого очень долго не видели бойцы, заблокированные в бункерах, здесь выглядит как луч надежды на чудо.

В то же время, вечером появилась информация, что произошел обмен раненых украинских бойцов из "Азовстали" в Мариуполе на российских военнопленных. Такая информация распространяется в соцсетях и телеграмм-каналах. О каком количестве украинских бойцов идет речь неизвестно.

Напомним, всего на территории завода "Азовсталь" находится до шести сотен раненых. ТСН обратилась в офис президента за комментарием и ждем его. Тем временем советник главы офиса президента Алексей Арестович порекомендовал дождаться вечернего обращения Владимира Зеленского.

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