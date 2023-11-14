Бойцы на передовой получили радиационные дозиметры и десять скорых от Стального фронта

Бойцы, защищающие нашу страну неподалеку от оккупированной Запорожской АЭС, уже в ближайшее время получат очень важную технику: 100 радиационных дозиметров и 10 автомобилей скорой помощи.

Партию техники общей стоимостью 8 миллионов передала Командованию медицинских сил ВСУ компания Метинвест в рамках милитарной инициативы «Стальной фронт» бизнесмена Рината Ахметова.

«Сегодня Метинвест передал нам 10 санитарных автомобилей, но всего мы получили от них уже 40 таких авто. Поэтому искренние слова благодарности за такую помощь и приближение нашей победы – ведь очень важно, чтобы медицинская помощь оказывалась бойцам вовремя. Эти автомобили будут обеспечивать своевременность предоставления квалифицированной медицинской помощи. Их передадут медицинским подразделениям воинских частей, выполняющих боевые задания», – рассказал бригадный генерал медицинской службы Сергей Халик.

В Метинвесте говорят: на фронт уже передали более 100 автомобилей скорой помощи на общую стоимость более 70 миллионов гривен. Раньше большинство этих авто закупали в Италии, но там авто уже заканчиваются, так что приходится искать авто в других странах.

«Уже передали больше ста авто, но ребята просят еще, поэтому мы, Стальной фронт, будем и дальше искать и передавать «скорые». Также передали дозиметры – их попросили находящиеся у атомной станции бойцы, чтобы контролировать ситуацию», — рассказал руководитель Проектного офиса компании Метинвест Александр Водовиз.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Метинвест Ахметова направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 миллиарда гривен. Из этой суммы более 2 млрд грн – это помощь бойцам в рамках «Стального Фронта». За это время компания изготовила и передала бойцам бронированные щиты для 200 фронтовых машин, более 200 стальных блиндажей, а также закупила для военных более 400 автомобилей, более 1500 дронов и почти 2000 тепловизоров и 875 единиц коммуникационного оборудования. Общая сумма, которую Ринат Ахметов передал на помощь военным и гражданским украинцам, превысила 6 млрд. грн.

Также компания приступила к производству противоминных тралов для военной техники ВСУ: они устанавливаются на танки и используются для разминирования территории и обеспечения жизни бойцов.