Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Бойцы Нацгвардии сбили разведывательный беспилотник РФ на Днепропетровщине: фото

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1114
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Бойцы Нацгвардии сбили разведывательный беспилотник РФ на Днепропетровщине: фото

Нацгвардейцы приземлили разведывательный беспилотник врага в Днепропетровской области / Фото: Национальная гвардия Украины

В ходе осмотра российского беспилотника нацгвардейцы обнаружили в нем взрывчатое вещество.

Бойцы Национальной гвардии в ночь на 11 мая сбили российский разведывательный беспилотник.

Враждебная цель была обнаружена в небе над Днепропетровской областью.

Об этом сообщает Национальная гвардия в Facebook.

"Мобильные огневые группы гвардейцев во время тревоги выдвигаются и ищут в небе вражескую цель: БПЛА или ракету, которую просто сбивают в небе, сохраняя жизнь украинцев. Сегодня ночью во время одной из тревог бойцы 31 бригады НГУ сбили в небе беспилотный летательный аппарат предназначенный для разведки, который запустили россияне", — рассказали бойцы.

В ходе осмотра российского беспилотника нацгвардейцы обнаружили в нем взрывчатое вещество.

Враждебная цель была обнаружена в небе над Днепропетровщиной/Фото: Нацгвардия / ©
Враждебная цель была обнаружена в небе над Днепропетровщиной/Фото: Нацгвардия

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что его Украине нужно больше времени для начала долгожданного контрнаступления против российских войск, поскольку военные ожидают отправки обещанной военной помощи.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1114
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация