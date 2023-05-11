Бойцы Нацгвардии сбили разведывательный беспилотник РФ на Днепропетровщине: фото

В ходе осмотра российского беспилотника нацгвардейцы обнаружили в нем взрывчатое вещество.

Бойцы Национальной гвардии в ночь на 11 мая сбили российский разведывательный беспилотник.

Враждебная цель была обнаружена в небе над Днепропетровской областью.

Об этом сообщает Национальная гвардия в Facebook.

"Мобильные огневые группы гвардейцев во время тревоги выдвигаются и ищут в небе вражескую цель: БПЛА или ракету, которую просто сбивают в небе, сохраняя жизнь украинцев. Сегодня ночью во время одной из тревог бойцы 31 бригады НГУ сбили в небе беспилотный летательный аппарат предназначенный для разведки, который запустили россияне", — рассказали бойцы.

В ходе осмотра российского беспилотника нацгвардейцы обнаружили в нем взрывчатое вещество.

Враждебная цель была обнаружена в небе над Днепропетровщиной/Фото: Нацгвардия

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что его Украине нужно больше времени для начала долгожданного контрнаступления против российских войск, поскольку военные ожидают отправки обещанной военной помощи.

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