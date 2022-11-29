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Бойцы Нацгвардии уничтожили боевую машину пехоты россиян

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Бойцы Нацгвардии уничтожили боевую машину пехоты россиян

Российская БМП-1АМ "Басурманин", фото/Стартком ВСУ

Вражеский БМП уничтожен на Донецком направлении в районе Авдеевки.

Бойцы Национальной гвардии уничтожили боевую машину пехоты (БМП) врага на Донецком направлении.

Об этом сообщает Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.

"Спецназначенцы из подразделения "Омега" северного объединения Нацгвардии Украины уничтожили вражеский БМП в Донецком направлении в районе Авдеевки", — говорится в сообщении.

Военная помощь Украине от партнеров

Напомним, Украина получила еще одну французскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) LRU.

Кроме того, недавно Франция передала Украине зенитно-ракетные комплексы Crotale и реактивные системы залпового огня LRU.

Во вторник, 29 ноября, стало известно, что Украина получила от Словакии 30 боевых машин пехоты БМП1.

Накануне сообщалось, что Германия создаст в Словакии центр по ремонту поставленного Украине оружия, которое используется на войне.

17 ноября парламент Швеции разрешил передать Украине до конца года оборонительные материалы на максимальную сумму более 287 миллионов долларов.

Великобритания подтвердила предоставление украинской армии ракет Brimstone.

Карта войны на 28 ноября: русские готовятся к наступлению в Луганской области.

Карта войны на 28 ноября: русские готовятся к наступлению в Луганской области.

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Дата публикации
Просмотры
493
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