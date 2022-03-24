Бойцы ОМОНа из Краснодара отказались ехать на войну в Украине и заявили о незаконности приказа

Бойцы ОМОНа из Краснодара отказались ехать на войну в Украине и заявили о незаконности приказа

Всех уволили со службы, однако росгвардейцы судятся, чтобы восстановиться на ней.

В российском Краснодаре 12 бойцов ОМОНа отказались ехать в Украину для участия в войне и объяснили свой отказ выполнять приказ его незаконностью.

Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков.

"25 февраля капитан полиции Фарид Читав, командир взвода оперативной роты ОМОН "Пластун" Росгвардии по Краснодарскому краю, и 11 его бойцов из его роты отказались выполнить приказ командира отряда о пересечении границы РФ и последующего следования на территорию Украины", — говорится в сообщении.

Правозащитник добавил, что отряд ОМОН из Краснодара с 6 февраля находился в оккупированном Крыму, куда был направлен для проведения учений "Заслон 2022".

"Отказ выполнить приказ бойцы Росгвардии объяснили его незаконностью. Ни у одного из них не было ни загранпаспорта, ни намерения покинуть территорию России, тогда как их прямые служебные обязанности ограничивались территорией Российской Федерации. О командировках на территорию Украины для участия в специальной военной операции, о заданиях и условиях этой операции никто из истцов в известность не был поставлен и как следствие, согласия на нее не давал", – объяснил Чиков.

Он добавил, что только незаконное пересечение государственной границы является преступлением в РФ, а нелегальный въезд на территорию Украины в составе вооруженной группы – это еще ряд преступлений по украинским законам.

"Бойцев Росгвардии вернули в Краснодар, провели по ним служебную проверку и уволили со службы. Росгвардейцы считают увольнение незаконным и подали в суд иск о возобновлении на работе", — отметил правозащитник.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, фиксируется все большее число дезертирств среди российских военных в Украине.