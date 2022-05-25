Бойцы ООС отбили 10 российских атак и нанесли потери врагу: бои продолжаются еще на двух локациях

Бойцы ООС отбили 10 российских атак и нанесли потери врагу: бои продолжаются еще на двух локациях

Украинские военные из состава группировки Объединенных сил в течение 25 мая отбили 10 атак российских военных, еще на двух локациях продолжаются бои.

Силы ООС нанесли оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 47 гражданских объектов. В результате этих обстрелов погибли 5 гражданских лиц, еще 12 ранены.

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Впрочем, украинские защитники дают достойный отпор оккупантам. Бойцы ООС успешно отбили 10 вражеских атак и нанесли врагу потери, в частности:

4 танка;

1 единицу специальной техники;

2 артиллерийские системы;

1 бронетранспортер;

1 вражеский автомобиль.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

В штабе ООС сообщили, что на двух локациях продолжаются бои с оккупантом.

Напомним, в течение суток, 25 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" защитникам удалось ликвидировать 62 оккупантов и уничтожить их технику.

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