Бойцы ООС отбили 10 российских атак и нанесли потери врагу: бои продолжаются еще на двух локациях

Украинские военные из состава группировки Объединенных сил в течение 25 мая отбили 10 атак российских военных, еще на двух локациях продолжаются бои.
Силы ООС нанесли оккупантам значительные потери в живой силе и технике.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 47 гражданских объектов. В результате этих обстрелов погибли 5 гражданских лиц, еще 12 ранены.
Впрочем, украинские защитники дают достойный отпор оккупантам. Бойцы ООС успешно отбили 10 вражеских атак и нанесли врагу потери, в частности:
- 4 танка;
- 1 единицу специальной техники;
- 2 артиллерийские системы;
- 1 бронетранспортер;
- 1 вражеский автомобиль.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
В штабе ООС сообщили, что на двух локациях продолжаются бои с оккупантом.
Напомним, в течение суток, 25 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" защитникам удалось ликвидировать 62 оккупантов и уничтожить их технику.
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