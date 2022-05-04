Бойцы ООС отбили 11 атак оккупантов, уничтожили два их самолета и другую технику

Бойцы ООС отбили 11 атак оккупантов, уничтожили два их самолета и другую технику

В течение 4 мая украинские военные из группировки Объединенных сил успешно отразили 11 атак российских оккупантов и нанесли им существенные потери.

В целом, украинские войска на Донецком и Луганском направлениях продолжают защищать государство.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Также читайте Украинские десантники уничтожили российский БТР вместе с оккупантами: видео

В частности, украинские защитники уничтожили пять вражеских танков, семь единиц боевой бронированной техники и пять автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны в небе над Донбассом сбили два российских самолета Су-30 и два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и "ZALA-421".

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" – отметили в штабе ООС.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 4 мая, на Донецком направлении основные усилия российских войск сосредоточены на ведении наступления на населенные пункты Лиман, Орехово, Попасная, Большая Новоселка, Гуляйполе, Камышеваха и Орехов.

Ситуация на фронтах российско-украинской войны – карта

Читайте также: