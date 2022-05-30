Бойцы ООС отбили 14 российских атак и нанесли потери врагу: бои продолжаются еще на трех локациях

Бойцы ООС отбили 14 российских атак и нанесли потери врагу: бои продолжаются еще на трех локациях

Украинские военные из состава группировки Объединенных сил в течение 29 мая отбили 14 атак российских военных, еще на трех локациях продолжаются бои.

Силы ООС нанесли оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 62 гражданских объекта.

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Впрочем, украинские защитники дают достойный отпор оккупантам. Бойцы ООС успешно отбили 14 вражеских атак и нанесли врагу потери, в частности:

2 артиллерийские системы;

11 единиц боевой бронированной техники;

10 вражеских автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны в небе Донбасса сбили две крылатые ракеты Х-59МК и три высокоточных беспилотных летательных аппарата типа "Куб".

В штабе ООС сообщили, что на трех локациях продолжаются бои с оккупантами.

Напомним, в течение суток, 29 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" защитники нанесли огненное поражение по скоплению личного состава и техники российских оккупационных войск.

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