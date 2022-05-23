Бойцы ООС отбили 16 российских атак и нанесли потери оккупантам: бои продолжаются

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить территории Донецкой и Луганской областей. Только 23 мая враг совершил 16 атак.

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Как сообщили в штабе ООС, оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 62 гражданских объекта, из них: 53 жилых дома, сельхозпредприятие, детский сад, отделение банка, аптеку и админздание национальной полиции.

В результате этих обстрелов погибли не менее 7 гражданских лиц, еще 6 получили ранения и травмы разной степени тяжести.

Впрочем, украинские защитники дают достойный ответ оккупантам. Бойцы ООС успешно отбили 16 вражеских атак и нанесли врагу потери, в частности:

8 танков;

22 единицы боевой бронированной техники;

1 вражеский автомобиль.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Гранат" и 6 БПЛА типа "Орлан-10".

В штабе ООС сообщили, что на одной локации продолжаются бои с оккупантом.

Напомним, ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о погибших и раненых в области от рук оккупантов за сутки.

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