Бойцы ООС отбили девять атак оккупантов и нанесли потери врагу: бои продолжаются еще на четырех локациях

Бойцы ООС отбили девять атак оккупантов и нанесли потери врагу: бои продолжаются еще на четырех локациях

Украинские военные из состава группировки Объединенных сил в течение 31 мая отбили девять атак российских военных, еще на четырех локациях продолжаются бои.

Силы ООС нанесли оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 45 гражданских объектов. В результате этих обстрелов погибла женщина, еще два мужчины ранены.

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Впрочем, украинские защитники дают достойный отпор оккупантам. Бойцы ООС успешно отбили девять вражеских атак и нанесли врагу потери, в частности:

2 танка;

13 артиллерийских систем;

8 боевых бронированных машин;

6 вражеских автомобилей.

В штабе ООС сообщили, что на четырех локациях продолжаются бои с оккупантами.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua объяснил, почему так важно удержать восточные позиции возле Лимана и о планах оккупантов по наступлению на Лисичанск и Северодонецк.

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