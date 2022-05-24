Бойцы ООС отбили девять российских атак и нанесли потери врагу: бои продолжаются еще на шести локациях

Бойцы ООС отбили девять российских атак и нанесли потери врагу: бои продолжаются еще на шести локациях

Украинские военные из состава группировки Объединенных сил в течение 24 мая отбили девять атак российских военных, еще на шести локациях продолжаются бои.

Силы ООС нанесли оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Оккупанты обстреляли 39 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 60 гражданских объектов. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 14 гражданских лиц, еще 15 получили ранения и травмы разной степени тяжести.

Впрочем, украинские защитники дают достойный отпор оккупантам. Бойцы ООС успешно отбили девять вражеских атак и нанесли врагу потери, в частности:

3 танка;

8 артиллерийских систем;

18 единиц боевой бронированной техники;

1 специальный бронированный автомобиль;

1 автомобиль.

Подразделения противовоздушной обороны на Донбассе сбили один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA" и шесть БПЛА типа "Орлан-10".

В штабе ООС сообщили, что на шести локациях продолжаются бои с оккупантом.

Напомним, ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о погибших и раненых в области от рук оккупантов за сутки.

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