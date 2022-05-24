Бойцы ООС отбили девять российских атак и нанесли потери врагу: бои продолжаются еще на шести локациях

Украинские военные из состава группировки Объединенных сил в течение 24 мая отбили девять атак российских военных, еще на шести локациях продолжаются бои.
Силы ООС нанесли оккупантам значительные потери в живой силе и технике.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Оккупанты обстреляли 39 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 60 гражданских объектов. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 14 гражданских лиц, еще 15 получили ранения и травмы разной степени тяжести.
Впрочем, украинские защитники дают достойный отпор оккупантам. Бойцы ООС успешно отбили девять вражеских атак и нанесли врагу потери, в частности:
- 3 танка;
- 8 артиллерийских систем;
- 18 единиц боевой бронированной техники;
- 1 специальный бронированный автомобиль;
- 1 автомобиль.
Подразделения противовоздушной обороны на Донбассе сбили один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA" и шесть БПЛА типа "Орлан-10".
В штабе ООС сообщили, что на шести локациях продолжаются бои с оккупантом.
Напомним, ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о погибших и раненых в области от рук оккупантов за сутки.
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