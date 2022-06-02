Бойцы ООС отбили пять атак оккупантов: уничтожили их танки и сбили беспилотники

Украинские военные из состава группировки Объединенных сил в течение 2 июня отбили пять атак российских военных, еще на двух локациях продолжаются бои.
Силы ООС нанесли оккупантам значительные потери в живой силе и технике.
Об этом сообщили в штабе ООС.
В частности, сообщается, что оккупанты обстреляли около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 52 гражданских объекта. В результате этих обстрелов погибли пять гражданских лиц, еще семь получили ранения.
Однако украинские защитники дают достойный ответ оккупантам. Бойцы ООС успешно отбили пять вражеских атак и нанесли врагу потери, в частности:
- 5 танков;
- 3 артиллерийские системы;
- 2 боевые бронированные машины;
Подразделения противовоздушной обороны сбили на Донбассе три вражеских беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
В штабе ООС сообщили, что на двух локациях продолжаются бои с оккупантами.
Напомним, российские войска за сутки ведения боевых действий в Украине теряют от 250 до 400 человек убитыми.
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