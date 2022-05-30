Бойцы ООС отбили восемь российских атак и нанесли потери оккупантам: бои продолжаются

Украинские военные из состава группировки Объединенных сил в течение 30 мая отбили восемь атак российских военных, еще на двух локациях продолжаются бои.
Силы ООС нанесли оккупантам значительные потери в живой силе и технике.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 39 гражданских объектов. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере тое гражданских, еще семь получили ранения и травмы разной степени тяжести.
Впрочем, украинские защитники дают достойный отпор оккупантам. Бойцы ООС успешно отбили восемь вражеских атак и нанесли врагу потери, в частности:
- 1 танк;
- 4 артиллерийские системы;
- 5 боевых бронированных машин;
- 2 вражеских автомобиля.
Подразделения противовоздушной обороны на Донбассе сбили крылатую ракету Х-59МК.
В штабе ООС сообщили, что на двух локациях продолжаются бои с оккупантами.
Напомним, в Бахмутском районе Донецкой области в результате боевых действий повреждена герметичность ветви аммиакопровода "Тольятти – Одесса".
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