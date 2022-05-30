Бойцы ООС отбили восемь российских атак и нанесли потери оккупантам: бои продолжаются

Бойцы ООС отбили восемь российских атак и нанесли потери оккупантам: бои продолжаются

Украинские военные из состава группировки Объединенных сил в течение 30 мая отбили восемь атак российских военных, еще на двух локациях продолжаются бои.

Силы ООС нанесли оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 39 гражданских объектов. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере тое гражданских, еще семь получили ранения и травмы разной степени тяжести.

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Впрочем, украинские защитники дают достойный отпор оккупантам. Бойцы ООС успешно отбили восемь вражеских атак и нанесли врагу потери, в частности:

1 танк;

4 артиллерийские системы;

5 боевых бронированных машин;

2 вражеских автомобиля.

Подразделения противовоздушной обороны на Донбассе сбили крылатую ракету Х-59МК.

В штабе ООС сообщили, что на двух локациях продолжаются бои с оккупантами.

Напомним, в Бахмутском районе Донецкой области в результате боевых действий повреждена герметичность ветви аммиакопровода "Тольятти – Одесса".

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