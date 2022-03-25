Бойцы ООС сбили три российских самолета над Донбассом и уничтожили еще кучу военной техники

Ликвидировано около 170 российских оккупантов.
Украинские бойцы Объединенных сил в течение 25 марта успешно отбили 9 атак врага на Донбассе и нанесли потери российским оккупантам.
Об этом сообщили в штабе ООС.
В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника. Общие потери захватчиков составили около 170 человек.
Подразделения противовоздушной обороны в небе Донбасса сбили три вражеских самолета и три беспилотных летательных аппарата противника типа "Орлан-10".
Напомним, 25 марта президент Владимир Зеленский заявил, что количество погибших российских военных в войне против Украины превысило уже 16 тыс., поэтому нужно провести срочные, содержательные и честные переговоры.
Читайте также: