"Бойцы отстаивают интересы родины": в России депутаты предложили отправлять студентов-оккупантов в академический отпуск

В РФ депутаты от партии "Единая Россия" предложили отправлять воюющих против Украины студентов в академический отпуск.

Об этом пишет российское издание "Холод".

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Как сообщается, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предлагает выдавать академический отпуск студентам-оккупантам, которые с весны 2022 года приостановили обучение и отправились на войну. Это якобы "ограничивает их право на получение образования в заочной форме".

Он также заявил, что оккупанты в Украине "отстаивают интересы родины".

“В “специальной военной операции” принимают участие и студенты, которых ждет государственная итоговая аттестация. Нам необходимо обеспечить им гарантию получения образования и создать возможность сдать экзамены по возвращению домой. Сейчас бойцы отстаивают интересы родины, но скоро они вернутся, и многие выберут мирную работу и обучение”, — сказал депутат.

Напомним, что в Киеве женщина передавала России координаты для ракетных ударов.

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