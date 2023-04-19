Бойцы подразделения "Волки Да Винчи" в ближнем бою уничтожили штурмовиков "вагнера" (видео)

Захватчики не оставляют попыток отрезать украинские подразделения от снабжения и окружить Бахмут.

В сети появились кадры ближнего боя бойцов подразделения "Волки Да Винчи" с наемниками "вагнера" недалеко от Бахмута.

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Кадры боя были выложены на официальной странице подраздела "Волки да Винчи"

"Бой роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" за последний путь на Бахмут!", — отмечается в сообщении.

Захватчики не оставляют попыток отрезать украинские подразделения от поставок и оцепить Бахмут.

В ходе боя украинские военные уничтожили несколько штурмовиков "вагнера", атаковавших украинские позиции.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные используют тактику динамических боев, чтобы сдерживать российских агрессоров в Бахмуте и наносить им максимальные потери.

Кроме того, мы ранее информировали, что мы ранее информировали, что российские захватчики продолжают наступать в Бахмуте и могли несколько продвинуться по украинской территории.

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