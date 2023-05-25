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Бойцы "Русского добровольческого корпуса" снова зашли на территорию Белгородской области: видео

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
3988
Время на прочтение
1 мин
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Бойцы "Русского добровольческого корпуса" снова зашли на территорию Белгородской области: видео

Бойцы РДК снова зашли на территорию Белгородщины / Фото: скриншот с видео

Российские добровольцы передали привет из села Глотово Гайворонского района Белгородщины.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" (в системе ВСУ) снова зашли на территорию Белгородской области России и перевели привет из села Глотово.

Соответствующее видео РДК выложил на своем Telegram-канале 25 мая.

"Разумеется, в этот раз уже никому не нужно доказывать, что мы снимали наше видео не в Киевской области, а на родине. Тем не менее, мы решили сделать нашей доброй традицией подобные ролики", — говорится в сообщении.

Бойцы РДК снова зашли на территорию Белгородщины 

Бойцы РДК снова зашли на территорию Белгородщины 

Напомним, 22 мая в Белгородскую область вошли добровольцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса". Своей целью они назвали создание демилитаризованной зоны вдоль российско-украинской границы и освобождение РФ от путинского режима.

Отметим, что украинские военные защищали границу и не участвовали в рейде в Белгородской области.

23 мая пункт пропуска "Грайворон" в Белгородской области был возвращен под контроль российских пограничников. Отмечается, что в Белгородской области отменен режим контртеррористической операции.

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Дата публикации
Просмотры
3988
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