Бойцы "Русского добровольческого корпуса" снова зашли на территорию Белгородской области: видео

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" (в системе ВСУ) снова зашли на территорию Белгородской области России и перевели привет из села Глотово.

Соответствующее видео РДК выложил на своем Telegram-канале 25 мая.

"Разумеется, в этот раз уже никому не нужно доказывать, что мы снимали наше видео не в Киевской области, а на родине. Тем не менее, мы решили сделать нашей доброй традицией подобные ролики", — говорится в сообщении.

Бойцы РДК снова зашли на территорию Белгородщины

Напомним, 22 мая в Белгородскую область вошли добровольцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса". Своей целью они назвали создание демилитаризованной зоны вдоль российско-украинской границы и освобождение РФ от путинского режима.

Отметим, что украинские военные защищали границу и не участвовали в рейде в Белгородской области.

23 мая пункт пропуска "Грайворон" в Белгородской области был возвращен под контроль российских пограничников. Отмечается, что в Белгородской области отменен режим контртеррористической операции.

Читайте также: