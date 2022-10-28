Бойцы спецподразделения "Хорт" ликвидировали заместителя начальника штаба ЧВК Вагнера

Боевой контакт уничтожил всю вражескую группу, среди двухсотых вагнеровцев был идентифицирован заместитель начальника штаба.
Бойцы украинского спецподразделения "Хорт" ликвидировали во время боевого задания заместителя начальника штаба наемников ЧВК Вагнера.
Об этом говорится на странице спецподразделения "Хорт" в Facebook.
"При выполнении боевого задания бойцы нашего спецподразделения в ближнем бою столкнулись с группой боевиков печально известной пригожинской ЧВК "Вагнер". Боевой контакт отправил в ад всю вражескую группу. Среди двухсотых вагнеровцев был идентифицирован заместитель начальника штаба", — говорится в сообщении.
Кроме того, бойцы спецподразделения "Хорт" затрофеили оружие уничтоженного оккупанта — АК-12 (на фото). Этот автомат был принят на вооружение вражеской армии в 2018 году.
"Поздравляем наших побратимов с хорошим уловом, а оккупантам в очередной раз напоминаем – в Украине вас ждет только смерть", — подытожили в спецподразделении.
Напомним, ВСУ взяли под огневой контроль трассу Сватово-Кременная.
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